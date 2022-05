Lucia Cornelius-Horstmann ist die neue Vorsitzende des Dürkheimer Kunstvereins. Das teilt der Verein nach seiner Mitgliederversammlung mit. Sie war jahrelang Stellvertreterin und tritt nun die Nachfolge des kürzlich verstorbenen Karlheinz Brust an.

Die beiden Stellvertreter Manfred Geis und Henning Bauer wie auch die übrigen Vorstandsmitglieder Niti Blaschke, Gisela Bauer und Michael Rohmann wurden mit großer Mehrheit bestätigt. Neu dazu kommen Peter Gockell als Schriftführer und Valentina Jaffé für die Unterstützung im Ressort „Ausstellungen“ und die Betreuung der Sozialen Medien.

Bei einem Rückblick erinnerte Manfred Geis an das Projekt „Palimpsest“, in dem die Geschichte des Dürkheimer Tanzlokals „Holzwurm“ von einer jungen Künstlergruppe aufgearbeitet und in eine aufwändige Installation umgesetzt wurde. Ebenfalls im Herbst 2021 fand in der Burgkirche unter dem Titel „Zig Zag“ eine Gemeinschaftsausstellung von sieben Künstlern aus dem Umfeld der Kunstakademie Karlsruhe statt.

Ausstellung mit 70 Skulpturen

Ende Juni und parallel zum Stadtfest werden die „Internationalen Mosaiktage“ mit einer Ausstellung in der Burgkirche und weiteren Aktivitäten stattfinden. Der Kunstverein leistet organisatorische Unterstützung und beteiligt sich mit Werken aus seiner Aktivengruppe. Mitte Juni steht dann eine Werkschau des in Dürkheim geborenen Bildhauers Volker Krebs mit 70 Skulpturen an, von denen einige Großformate auf dem Außengelände der Burgkirche platziert werden. Gisela und Henning Bauer bedauerten, dass wegen der Pandemie Tagesfahrten zu Ausstellungen nur eingeschränkt stattfinden konnten. Die nächste Kunstreise wird Ende August stattfinden und widmet sich der Architektur des Mittelalters im westlichen Burgund.

Großen Zuspruch fanden zwei Führungen zur Stadtkunst im vergangenen Sommer, bei der ein Dutzend in den letzten drei Jahrzehnten vom Kunstverein geförderten Kunstobjekte von der Kunsthistorikerin Eva-Maria Günther humorvoll vorgestellt wurden. Die Realisierung des nächsten Stadt-Kunstwerks steht bevor: Wie berichtet, wird Künstlerin Tanja Lebski für die neue Kneippanlage zwei Frauengestalten schaffen. Auch im Bereich Literatur hat Corona das Programm an Lesungen und Jahresrückblicken reduziert. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Vergabe des Limburgpreises 2022. Die Preisverleihung wird Anfang August auf der Limburg erfolgen.