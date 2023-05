Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auszeichnungen hat Elisabeth Seitz, 22-fache Deutsche Meisterin im Kunstturnen, im Laufe ihrer Karriere in großer Zahl bekommen. Die jüngste ist eine besondere: Die Sportlerin wurde als 161. Rebstock-Pächterin im Prominenten-Weinberg am Paradiesgarten auserkoren. Am Samstag half sie bei der jährlichen Lese mit.

Diesmal war alles anders. Der Termin für die Lese blieb bis zuletzt offen. Und auf die große Schar der fleißigen Helfer bei der Handlese im Prominenten-Wingert, den der damalige