Matchbox, das wandernde Kunst- und Kulturprojekt der Metropolregion Rhein-Neckar, veranstaltet vom 7. bis 23. Oktober das Projekt „Familienangelegenheiten“ in der Alten Samenklenge. Auf dem Programm stehen unter anderem Bewegungs-Workshops, Waldspaziergänge und Nähkurse.

Das Künstlerduo Kattrin Deufert und Thomas Plischke bezieht auf Einladung von Matchbox und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Elmstein das Haus für Forst- und Waldgeschichte. Das Kunstprojekt richtet sich an Familien in jeder Konstellation sowie an alle Interessierten. „Familienbilder werden erfunden, erzählt, ausprobiert, in Bewegung gebracht und in unterschiedlichen Medien dokumentiert“, heißt es in der Ankündigung. Das Projekt forscht mit den Menschen vor Ort nach dem textilen Erbe der Region, bietet Nähkurse zur Herstellung eigener Kleidung an und fragt in die Zukunft: Was würde ich tragen, wenn sich Körper- und Geschlechternormen verändern?

Start ist am Donnerstag, 7. Oktober, 18 Uhr, mit Filmscreening, Snacks und Getränken zum Kennenlernen der Künstler und des Projektteams sowie der Beteiligungsmöglichkeiten. Täglich ab Donnerstag findet von Montag bis Freitag um 9.30 Uhr unter dem Titel „Aufatmen“ ein Bewegungsworkshop für alle Altersgruppen statt. Am Sonntag, 10. Oktober, 15 Uhr, lädt das Künstlerduo zum Familienpicknick ein. Projektabschluss ist am Samstag, 23. Oktober, 14.30 bis 17.30 Uhr, ein Workshop mit Präsentation der in Elmstein entstandenen Familienfotos und Kleidungsstücke in der Kunsthalle Mannheim geplant, in Kooperation mit der Ausstellung „MUTTER!“ (Projektraum „Familienzimmer“).

Anmeldung

Informationen, auch zu Corona-Regeln während der kostenfreien Veranstaltungen: www.matchbox-rhein-neckar.de. Um Anmeldung wird gebeten: matchbox@m-r-n.com oder 0621 10708419.