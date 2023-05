Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Kunstprojekt der Metropolregion Rhein-Neckar hat in den vergangenen drei Wochen die alte Samenklenge in einen Begegnungsraum und ein „Geschichtenarchiv“ verwandelt. Zum Abschluss gab es eine Finissage mit Bildern und Kleidern. In der Zeit ist auch Film entstanden.

„Wie sieht Dein Lieblingspullover aus?“, „Was trug Dein Opa, wenn er arbeiten ging?“, „Wie verändert ein Hut oder ein Turban die Körperhaltung?“ Solchen und ähnlichen