Gebote in Höhe von knapp 400 Euro sind bislang bei der Offenen Kreativ-Werkstatt für die überall in der Stadt verteilte Kunst eingegangen. Das eingenommene Geld soll Menschen in der Ukraine zu Gute kommen, die von Krieg und Vertreibung betroffen sind. „Wir hatten schon gehofft, dass mehr geht“, gibt Werkstatt-Leiterin Bettina Meier zu – und will zu weiteren Geboten animieren.

Noch bis zum 12. Juni haben Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber Zeit, Gebote auf die Kunstwerke der Dozenten der Offenen Kreativ-Werkstatt abgeben. Und so funktioniert’s: In den Schaufenstern der Dürkheimer Läden ist die Kunst ausgestellt. Das ist mal ein Acrylbild, mal ein Makramee-Wandbehang, mal ein Keramiktopf und mal eine Skulptur. Heraus sticht zudem eine Geschichte, die sich der Käufer über einen QR-Code anhören kann. Wer sich für diese Angebote interessiert, kann sich an die Offene Kreativ-Werkstatt wenden und dort ein Gebot abgeben. Auf der Internetseite sind alle Kunstwerke und das aktuelle Höchstgebot zu sehen.

„Wir haben für jeden Geldbeutel etwas dabei“, wirbt Meier weiter für die Angebote. Es seien schließlich nicht nur Kunstwerke, sondern auch Kunsthandwerk zu finden. Am begehrtesten ist allerdings derzeit ein ganz klassisches Kunstwerk: ein Acrylbild von Viola Rudel, das Krüge zeigt. Beim im Schaufenster vom Modehaus Manthey ausgestellten Bild sind bereits zwei Gebote eingegangen. Die anderen Werke haben bisher maximal einen Interessenten gefunden. Über ein bisschen mehr Bieterwettstreit würde sich Meier nun freuen. „Die Arbeiten kann man auch verschenken“, wirbt Meier. Schließlich handele es sich immer um Originale.

Einnahmen gehen nach Lwiw

Neben einem potentiellen Geschenk hätte der Bieter auch ein gutes Gefühl: Denn die eingenommenen Gelder gehen an den Freundeskreis Nadija. Das von Augenarzt Michael Zaczkiewicz ins Leben gerufene Projekt unterstützt ein Behindertenzentrum im ukrainischen Lwiw. Dieses ist im Ukrainekrieg zur Auffangstation für Kinder mit Behinderung und deren Familien geworden, die aus den umkämpften Gebieten in die sicherere West-Ukraine geflohen sind.

Im Netz

Die Kunstwerke sind unter www.offene-werkstatt.org zu sehen. Gebote können per Mail an offene-werkstatt@owev.de abgegeben werden.