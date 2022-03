In der Reihe „Kunst im Treppenhaus“ in der Haßlocher Gemeindebücherei sind bis Ende April Fotografien von Petra Sauter zu sehen, die die Insektenvielfalt in den Mittelpunkt rücken.

Unter dem Titel „Kleine Kostbarkeiten“ hat sie die Feldwespe beim Nestbau eingefangen, eine fleißige Biene im Rapsfeld vor die Linse bekommen sowie einen Mistkäfer abgelichtet, der sich hinter einem Tannenzapfen verstecken will. Das Fotografieren in der Natur ist für Petra Sauter nach eigener Aussage ein guter Ausgleich zum Büroalltag als Steuerfachgehilfin. Außerdem fasziniert es sie, Dinge mit der Kamera einzufangen, die mit dem bloßen Auge zunächst vielleicht nicht zu erkennen sind.

„Das Fotografieren hat mir schon immer Spaß gemacht“, erzählt Petra Sauter. Doch erst mit dem Umstieg auf die digitale Fotografie sowie insbesondere die ersten positiven Ergebnisse im Bereich der Makrofotografie haben bei ihr einen Impuls ausgelöst, der sie ihr Hobby vertiefen ließ. Darüber hinaus habe sie die Insektenfotografie für das Thema Biodiversität sensibilisiert. Daher möchte sie mit ihren Bildern auch die Vielfalt der Arten aufzeigen und auf diesem Weg für den Schutz sowie Erhalt der Natur und der darin lebenden Tier- und Insektenwelt werben.

Bei „Kunst im Treppenhaus“ ist sie nun erstmals vertreten. Es ist auch ihre erste Einzelausstellung. Zuletzt waren ihre Fotografien Anfang 2020 im Rahmen einer gemeinschaftlichen Ausstellung mehrerer Fotografen des Fotoforums Neustadt im Herrenhof Mußbach zu sehen.

Der Kontakt zur Haßlocher Gemeindebücherei ist über eine Freundin entstanden, die ebenfalls schon bei „Kunst im Treppenhaus“ ausgestellt hat. „Es ist schön zu sehen, wenn durch kleine Zufälle neue Kontakte zu Künstlern entstehen, die man für die Reihe gewinnen kann“, sagt Bürgermeister Tobias Meyer.

„Inzwischen kommen auch Besucher zu uns, die ausschließlich für die jeweilige Ausstellung vorbeischauen“, ergänzt Büchereileiterin Gabi Pfadt. Die Fotografien von Petra Sauter können bis Ende April während der Öffnungszeiten der Gemeindebücherei besichtigt werden.