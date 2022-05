Unter dem Titel „Moonviews“ sind derzeit in der Haßlocher Gemeindebücherei in der Reihe „Kunst im Treppenhaus“ Malereien der Germersheimer Künstlerin Isabel Schenfeld zu sehen. Diese rücken den Mond in den Mittelpunkt und spielen mit dessen mystischer Wirkung. „Mich fasziniert das Spiel aus Licht und Schatten, das sich am Beispiel des Mondes am besten beobachten und auf Leinwand bringen lässt“, erklärt Schenfeld. Die Sozialpädagogin arbeitet als Suchtberaterin in Landau. Malerei ist ein Hobby, das ihr das Abschalten vom Arbeitsalltag ermöglicht. Die Werke von Isabel Schenfeld ist bis Ende Juni während der Öffnungszeiten der Haßlocher Gemeindebücherei zu sehen.