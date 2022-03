Rund 80 Menschen haben am Montagabend in Freinsheim ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet. Für den 28. März ist eine große Lichterkette rund um die Stadtmauer geplant.

„Stopp Putin!“, „Frieden und Freiheit für die Ukraine“, „Wir halten zusammen“ stand auf den Plakaten in den ukrainischen Farben Gelb und Blau. Rund 80 Menschen hatten sich zur montäglichen Kundgebung unter dem Motto „Für Demokratie und Miteinander“ auf dem Freinsheimer Marktplatz eingefunden. Pünktlich zum Glockengeläut der protestantischen Kirche um 18.30 Uhr formierte sich der Kreis. Im Anschluss erklang vom Balkon des historischen Rathauses „Imagine“ von John Lennon, gespielt von Hyerim Ma, die an der Freinsheimer Musikschule unterrichtet.

Ins Auge stachen ein paar Kinder, die Mützen in den ukrainischen Farben mit dem Friedenszeichen trugen. Die sogenannten „Peace Beanies“ könne man auch als Schals tragen, erklärten Katja Becker und Laura Kirstein, die Schöpferinnen der Beanies. Die beiden Freinsheimerinnen haben sie selbstgenäht, verkaufen sie über Social Media unter dem Hashtag „Peace Beanies“, um damit Spenden für die Ukraine zu sammeln. „Wir waren innerhalb eines Tages ausverkauft“, berichtete Becker von einem fulminanten Start. Nachschub an Stoffen sei bestellt, man freue sich über Mitnäherinnen und Mitnäher, warb Kirstein um Unterstützung.

Stadtbürgermeister Matthias Weber (FWG) wies zudem auf das am Mittwoch um 19.15 Uhr stattfindende Friedensgebet in der protestantischen Kirche hin, Veranstalter Ralf Baier auf nächsten Montag, an dem wahrscheinlich der Posaunenchor spielen wird.

Für die übernächste Woche, 28. März, ist für 20 Uhr eine Lichterkette rund um die Stadtmauer geplant. Es werden mindestens 666 Personen dafür benötigt, hat Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz schon ausgerechnet.