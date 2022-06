Die Suiseki-Ausstellung im Kulturviereck ist wieder geöffnet, auch der Internetauftritt wurde überarbeitet. Sie ist in Deutschland einzigartig.

Die Suiseki-Ausstellung im Haßlocher Kulturviereck ist seit Mai wieder jeden 1. und 3. Sonntag im Monat zwischen 14.30 und 17 Uhr für interessierte Besucher geöffnet. „Wir sind froh, dass es wieder weitergeht“, sagt Rudi Ritter, der die Ausstellung ehrenamtlich betreut. In den vergangenen Monaten war die Ausstellung wegen der Corona-Pandemie geschlossen geblieben. „Das war eine lange Zeit, in der die Suiseki-Steine fast in Vergessenheit geraten sind“, erklärt Ritter.

Aus diesem Grund sei mit der Wiedereröffnung auch der Internetauftritt überarbeitet worden. Wichtigste Änderung: Die Ausstellung ist über ihre eigene Domain www.suiseki-hassloch.de zu erreichen. Inhaltlich wurde die Seite erweitert. Ebenso sind die Beiträge in englischer und französischer Sprache abrufbar.

Steine der Gelehrten

Bei den Steinen in der Ausstellung handelt es sich um erlesene „Gelehrtensteine“ (Suiseki oder chinesisch: Gongshi), die in der Natur durch Erosion und Auswaschung entstanden sind. Zusammen mit ihren kunstvoll angefertigten Sockeln ergeben sie ein Gesamtkunstwerk, das die Gestaltungskraft der Natur sehr gut widerspiegelt. Die Ausstellung im Haßlocher Kulturviereck gilt deutschlandweit als einzige feste Ausstellung von Suiseki-Steinen.

Die Steine sind der Hauptteil einer Schenkung von Richard Sang an die Gemeinde aus dem Jahr 2005. Über mehr als ein Jahrzehnt hatte der damalige Inhaber der Firma Duttenhöfer die Steine zusammengetragen und in seiner Wohnung ausgestellt. Nach dem Tod seiner Ehefrau im Jahr 2016 wurde die Sammlung an die Gemeinde Haßloch mit der Maßgabe übergeben, dass sie dauerhaft zu sehen sein soll.

Info

Die Ausstellung ist weitgehend selbsterklärend aufgebaut und am 5. Juni von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet.