Besucher der kulinarischen Weinwanderung in Freinsheim müssen sich am Wochenende Essen und Getränke hart verdienen. Die Strecke, die komplett außerhalb der Stadt verläuft, ist stattliche sieben Kilometer lang, und zwischen den 17 Ausschankstellen liegen teils ziemliche Strecken.

In den vergangenen beiden Jahren gab es nur kleinere Ersatzveranstaltungen. Er sei froh, dass die kulinarische Weinwanderung jetzt wieder ganz normal möglich sei, sagt Jochen Weisbrod, Vorsitzender des Verkehrsvereins. Positiv sei auch, dass das neue rheinland-pfälzische Polizei- und Ordnungsbehördengesetz keine wesentlichen Auswirkungen habe. Bereits 2019 habe es ein Sicherheitskonzept für die Veranstaltung gegeben. Dieses habe in Bezug auf Zu- und Abfahrmöglichkeiten für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr etwas überarbeitet werden müssen. Für die Beschicker der 17 Ausschankstellen bringe dies teils mehr Aufwand, für die Besucher ändere sich aber nichts. Eine Begrenzung der Besucherzahl sei angesichts des großen Geländes nicht erforderlich.

Weinlagen Oschelskopf und Schwarzes Kreuz

An den 17 Ausschankstellen bieten Freinsheimer Weingüter, Lokale, der Obsthof Schick, der Mandelhof Oberholz und der TSV Freinsheim Weine, Sekte, alkoholfreie Getränke, Kaffee sowie Kulinarisches an. Die Weinwanderung führt über den Wanderweg Schwarzes Kreuz, der durch die Weinlagen Oschelskopf und Schwarzes Kreuz verläuft. Wer an der ersten Ausschankstelle beginnen will, muss am Haintor links in die Friedhofstraße abbiegen und dann immer geradeaus gehen. Wer mit dem Zug kommt, kann vom Bahnhof bis zum Bahnwärterhäuschen laufen und dann rechts abbiegen.

Am Freitag, 23. September, sind die Ausschankstellen von 18 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag, 24. September, und am Sonntag, 25. September, jeweils von 11.30 bis 18 Uhr. Am Sonntag sind außerdem in der Stadt von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte offen. Die offizielle Eröffnung der kulinarischen Weinwanderung ist am Samstag, 24. September, 11.30 Uhr, am historischen Rathaus. Dabei werden die Freinsheimer Weinprinzessin Nathalie Krauß und Weisbrod die Gäste begrüßen. Auch der Musikzug Freinsheim spielt.