Es ist das neue Souvenir der Verbandsgemeinde Lambrecht: der Bähnelmeter. Das Messgerät stellt das Kuckucksbähnel in die Mitte, verweist aber auch auf viele Sehenswürdigkeiten in und ums Tal.

Der Gedanke wurde geboren, als sich eine Arbeitsgruppe des Vereins für Touristik auf die Suche nach Souvenirs zum Verkauf an Einheimische und Touristen begab. Die Aufgabe lautete, „einen Verkaufsartikel zu kreieren, in dem sich das ganze Tal wiederfindet und der den Besuchermagneten, das Kuckucksbähnel, in den Mittelpunkt stellt“. Da auch rechts und links der Kuckucksbähnelstrecke viele lohnende Ziele liegen, beschloss die Arbeitsgruppe, die gesamte Verbandsgemeinde mit ihren Sehenswürdigkeiten einzubinden.

Charakteristische Merkmale gesucht

Für den Verein bedeutete die Umsetzung der Idee zunächst einen finanziellen Kraftakt, um die Kosten für Design, Gestaltung und Druck zu stemmen. Doch für die beiden Vorsitzenden, Karin Hook und Annette Aull, war es mehr als ein Projekt, es wurde für sie zur Herzensangelegenheit. Im Grafikbüro Kaiser’s Ideenreich in Rhodt fand das Duo professionellen Ansprechpartner für das Projekt: Weil sie bereits den Weinstraßenmeter gestaltet hatten, brachten Nina Glanz, eine gebürtige Esthalerin, und Stefan Hitschler ihre gesammelten Erfahrungen ein. Und so entstand in wochenlanger Denk- und Gestaltungsarbeit der „Bähnelmeter“.

Auch wenn der Name zunächst „nur nach der Strecke des Kuckucksbähnels“ klingt, fanden Sehenswürdigkeiten und charakteristische Merkmale aller Ortschaften der Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz) und darüber hinaus von Neustadt bis Johanniskreuz Eingang in die Gestaltung. Fachlich unterstützte Pia Neumann als Touristikfachkraft der Verbandsgemeinde und Mitglied des Vereinsvorstands Karin Hook und Annette Aull.

Info

Den Bähnelmeter gibt es zum Preis von 13,90 Euro im Besucherinformationszentrum am Bahnhof Elmstein , bei der Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz), bei Schreibwaren Laura Kölsch in Elmstein, im Friseurgeschäft Katrin Münch in Iggelbach und unter Telefon 0170/4621206 oder 0177/7935527