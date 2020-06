„Es ist soweit endlich“: So kommentierte der Esthaler Bürgermeister Gernot Kuhn (CDU) die Auftragsvergabe für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen . Bereits seit 2014 soll die Umrüstung angegangen werden, erklärt Kuhn.

„Die Verwaltung sollte bei diesen Themen schneller sein“, sagte CDU-Fraktionssprecher Torsten Buschlinger in der Gemeinderatssitzung. In den vergangenen sechs Jahren seien die Kosten für die Umstellung deutlich angestiegen. „Der Zeitverzug ist enorm“, zeigte sich auch FWG-Fraktionssprecher Jürgen Kern kritisch. Das einzig Positive an der langen Dauer sei, dass in diesem Zeitraum die LED-Technik besser geworden sei.

Nur ein Angebot eingegangen

2019 war ein Zuschuss des Landes für die Umrüstung bewilligt worden. Als der Zuschussantrag gestellt wurde, war die Verwaltung von Kosten in Höhe von knapp 139.000 Euro ausgegangen, für diese Summe wurde ein Zuschuss von etwas über 37.000 Euro gewährt. Bei der Ausschreibung der Arbeiten sei nur ein Angebot eingegangen, dies mit einem Preis von fast 177.000 Euro, so Kuhn. Die Mehrkosten müssten Gemeinde und Grundstücksbesitzer über die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge zahlen. Zumindest etwas Geld könne die Gemeinde sparen, indem sie darauf achte, dass der ab 1. Juli geltende Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent berechnet werde, so Sascha Laukus (SPD).

Die LED-Lampen seien nicht so hell wie die derzeitige Beleuchtung, sagte Kuhn. Der Beigeordnete Bernhard Paulig (CDU) erinnerte daran, dass auch die Beleuchtung in Erfenstein und die Beleuchtung des Kirchturms auf LED-Lampen umgestellt werden sollte.