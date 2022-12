Im Kirchenjahr endet die Weihnachtszeit am Sonntag nach dem Dreikönigstag. Bis dahin sind noch die Krippen des ersten Lindenberger Krippenwegs zu sehen.

20 Krippen haben Familien und die beiden Kirchengemeinden im Ort aufgebaut. Die Idee, einen Krippenweg zu gestalten, hatten Denise Bertram und Charlotte Schaller. Ihrem Einsatz ist es auch zu verdanken, dass während der Adventszeit in Lindenberg erstmals Adventstürchen geöffnet wurden.

„Als ich ein Kind war, sind meine Eltern immer mit mir in das Krippendorf Bornheim gefahren“, erzählt Bertram. Auch sie fahre mit ihrer Familie jedes Jahr in der Weihnachtszeit in das südpfälzische Dorf. Gemeinsam mit Denise Schaller habe sie sich überlegt, in Lindenberg Adventstürchen und einen Krippenweg ins Leben zu rufen. „Vor allem für Kinder, aber auch für Erwachsene“, sagt Bertram. Etwa 600 Informationsblätter haben die beiden Frauen im Dorf verteilt.

18 Familien und zwei Kirchen

Ganz so groß wie in Bornheim ist der Lindenberger Krippenweg nicht, doch immerhin machen beim ersten Mal 18 Familien mit, außerdem stehen Krippen in den beiden Kirchen des Dorfes.

Je nach Platzangebot stehen die Krippen an ganz unterschiedlichen Stellen. Vor allem in der Hauptstraße haben viele Häuser keinen Vorgarten, so wurden die Krippen an Treppenaufgängen, in Hofeinfahrten oder auf Fensterbretter gestellt. „Es sind ganz unterschiedliche Krippen. Einige haben traditionelle Varianten aufgebaut, andere haben eigens Figuren gebastelt“, erläutert Bertram.

Verschiedene Ausführungen

In Handarbeit gefertigt ist beispielsweise eine Krippe in der Joppenholzstraße, farbig bemalte Figuren stehen auf einem mit Moos verzierten Holzbrett, der Stall ist aus Holz gezimmert. Vor dem Eingang eines Hauses in der Hauptstraße steht eine kleine Krippe in einer Laterne. Drum herum ist eine liebevoll gestaltete Weihnachtslandschaft mit Nikoläusen, Christbaumkugeln, Zweigen und Tüchern aufgebaut. An einem anderen Haus steht hinter zwei vergitterten Fenstern jeweils eine Krippe mit unterschiedlichen Figuren, die Gitter der Fenster sind mit Tannenzweigen geschmückt. Eine andere Krippe passt gerade so auf das Fensterbrett eines Hauses. Ganz klein sind dagegen die Krippenfiguren, die auf eine mit Tannengrün geschmückte Weinkiste gestellt wurden. Eine andere Krippe wurde in eine Weinkiste hineingebaut. Eine Familie habe eine Mini-Krippe aus Erdnüssen gebaut, erzählt Bertram.

Wie sie berichtet, machen viele Lindenberger einen Spaziergang durch das Dorf, um sich die Krippen anzuschauen. „So treffen sich die Leute auch mal wieder und können sich unterhalten“, verweist Denise Bertram auf einen positiven Nebeneffekt der Schau für das Dorfleben.