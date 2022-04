Zur ersten Kreuzwegwanderung in der Verbandsgemeinde Freinsheim laden am Karfreitag die protestantischen Kirchengemeinden von Kallstadt, Erpolzheim, Bobenheim am Berg, Herxheim und Weisenheim am Berg ein. Das Gedenken an Jesu Leidensweg und vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs wollen sie den Teilnehmern ein spirituelles Erlebnis bieten.

Los geht es um 11 Uhr mit einer Eröffnungsfeier in der Kallstadter Kirche. Anschließend führe die gemeinschaftliche Wanderung „auf der landschaftlich eindrucksvollen Route“ durch die Weinberge oberhalb Kallstadts, quere das Berntal, verlaufe weiter über den Felsenberg zum Friedhof in Weisenheim am Berg und von dort zur protestantischen Kirche. Die sieben Kilometer lange Strecke umfasst den Veranstaltern zufolge 14 biblische Stationen, an denen innegehalten wird. Freiwillige tragen auf dem Weg ein Holzkreuz auf dem Weg voran.

Am protestantischen Gemeindehaus in Weisenheim am Berg gibt es ein Erfrischungsangebot mit einem an den Karfreitag angepassten Imbiss – gegen eine kleine Spende. Für alle, die möchten, findet um 15 Uhr die Abschlussfeier in der Weisenheimer Kirche statt, musikalisch begleitet vom örtlichen Kirchenchor. Nach der Wanderung wie auch nach der Abschlussfeier wird ein kostenfreier Bustransfer zurück zum Parkplatz bei der Touristinformation in Kallstadt angeboten.

Die Kreuzwegwanderung ist Teil des neuen Veranstaltungsprogramms, mit dem die protestantischen Kirchengemeinden in den fünf Orten gemeinsam die Festtage begehen, nachdem sie verwaltungstechnisch im Sommer 2020 nach der Auflösung des Pfarramts in Weisenheim am Berg im Pfarramt Kallstadt zusammengefasst wurden. Die Coronasituation verhinderte 2021 das Umsetzen der Pläne.

Zu den Veranstaltungen gehört auch eine „Nacht der Lichter“ im Schein Hunderter Kerzenlichter, wofür die Erpolzheimer Kirche am Gründonnerstag von 19 bis 21 ihre Pforten öffnet und mit Ölbäumen geschmückt in den biblischen Garten Gethsemane hineinführt. Der Erpolzheimer Kirchenchor gestaltet das Programm musikalisch, das auch Gelegenheit für persönliche Segnung und Gebet lassen wird.

Ein weiterer Höhepunkt ist laut der Organisatoren am Ostersonntag im Herxheimer Schlossgarten und in der Kirche daneben ein Osterfeuer ab 6 Uhr mit einem feierlichen Ostergottesdienst zum Sonnenaufgang ab 6.30 Uhr. Mitwirkende sind der Kirchenchor aus Kallstadt und der Posaunenchor aus Weisenheim am Berg. Die Besucher sind anschließend an Ort und Stelle zum Osterfrühstück eingeladen.