Der Weidenthaler Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) hat sich im Gemeinderat entschieden gegen Beschimpfungen und Beleidigungen der beiden Gemeindemitarbeiter in den sozialen Netzwerken gewandt. Als im Frühjahr Gras und andere Pflanzen schnell gewachsen sind, seien die Gemeindearbeiter mit den Mäharbeiten leicht im Rückstand gewesen, so Kretner. Grund sei keineswegs, dass sie zu wenig arbeiteten, sondern dass die Arbeit von zwei Personen nicht zu bewältigen gewesen sei, betonte der Bürgermeister. In den sozialen Netzwerken seien die Gemeindearbeiter als Faulenzer und mit üblen Schimpfworten beleidigt worden. Kretner verwies darauf, dass die Arbeiten schon zu den Zeiten, in denen die Vegetation langsamer wächst, kaum zu bewältigen sei. Denn in den Jahren vor 2019 seien den Gemeindearbeitern immer mehr Arbeiten aufgebürdet worden, vor allem auf dem Friedhof. „Unsere Gemeindearbeiter sind keine Faulenzer“, betonte Kretner unter deutlichem Beifall aller Ratsmitglieder.