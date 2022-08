Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Bad Dürkheim braucht mehr Platz: Dieser ist nach Aussage von Elke Thomas nötig, um alle vorgesehenen und durch die Ukraine-Flüchtlinge verstärkt angebotenen Deutsch-Kurse anbieten zu können. Laut der Büroleiterin der Kreisverwaltung ist jetzt eine Lösung gefunden worden.

In der Weinstraße Süd hat die KVHS seit 1. August die ehemalige Ladenfläche von Jack Wolfskin angemietet. Dabei musste nicht viel umgestaltet werden. „Es gab lediglich die notwendigsten Anpassungen – wie etwa Beleuchtung sowie die Belüftung“, erklärt Thomas. „Jetzt warten wir auf Möbel und PCs“. Bald steht etwa 100 Quadratmeter Fläche mehr zur Verfügung – samt Sozial- und Aufenthaltsräumen. Zudem sei ein zusätzlicher Schulungsraum vorgesehen.

„Geplant ist, dass wir ab 1. September mit dem Unterricht dort beginnen können“, sagt die Büroleiterin. „Vorübergehend haben wir auch die Möglichkeit, an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Bad Dürkheim einen Kurs anzubieten.“ Aber auf Dauer seien weitere Räumlichkeiten erforderlich. „Derzeit laufen 19 Kurse und es sollen noch mehr dazukommen, wenn sie nachgefragt werden und sich geeignete Dozenten finden“, informiert Thomas. „Durch die Zusatzfläche können weitere zwei bis drei Integrationskurse angeboten werden – abhängig von Teilnehmenden und Dozenten. Wir benötigen im Moment noch weitere Kurse, aber die personellen Ressourcen fehlen“, so Thomas.

Die neuen Räume ergänzen dann die Kapazitäten der KVHS in der Weinstraße Süd 2, wo die Einrichtung schon seit März 2015 rund 390 Quadratmeter angemietet hat. Außerdem laufen Kurse der Kreisvolkshochschule auch in der Mannheimer Straße 22. Diese Räume auf rund 180 Quadratmetern hat die KVHS seit Oktober 2016 angemietet.

Zudem hat die Einrichtung ab September einen weiteren Raum in Grünstadt beim DRK in der Siemensstraße angemietet. „Dadurch sind wir noch flexibler und können auch in die Fläche vor Ort gehen.“ Die KVHS führt seit 2008 Integrationskurse und Einbürgerungstests durch und ist vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zugelassener Träger.