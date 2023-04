Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen seiner Rasse gilt der Hund eines Haßlochers in Rheinland-Pfalz als gefährlich, im Saarland aber nicht. Dies ein entscheidender Faktor in einer Verhandlung des Kreisrechtsausschusses in Bad Dürkheim, in der deutlich wird, dass die Ordnungsabteilung der Gemeinde Haßloch Fehler gemacht hat.

Die Veterinärin der Kreisverwaltung sei im Juli 2021 darüber informiert worden, dass ein Haßlocher eine American Staffordshire Terrier-Hündin besitze, die aufgrund einer „gezielten