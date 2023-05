Die Tatsache, dass das Deutschland-Ticket nicht wie das Maxx-Ticket von den Schülern auch im schulfreien Monat August genutzt werden kann, stieß auf wenig Gegenliebe bei Ruth Geis (SPD) im Kreisausschuss am Montag.

Wie bereits berichtet, wird das Maxx-Ticket im Kreis für die Schülerbeförderung durch das Deutschland-Ticket ersetzt. Dadurch spart der Kreis im Monat rund 10.000 Euro. Für den schulfreien August fallen für den Kreis gar keine Kosten an, da die Deutschland-Tickets zum 31. Juli gekündigt und erst wieder zum 1. September neu bestellt werden. Dadurch spart der Kreis nach eigenen Angaben rund 200.000 Euro. Entsprechend vermindert sich auch das im Haushaltsplan im Dezember ausgewiesene Defizit. „Mir fällt es schwer, dem zuzustimmen“, bekannte Ruth Geis (SPD). Sie plädierte dafür, das Ticket in diesem Jahr „durchlaufen zu lassen“ und lieber an anderer Stelle zu sparen. Man nehme sonst den jungen Leute die Chance, flexibel deutschlandweit zu verreisen.

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) entgegnete, dass es nicht Aufgabe des Kreises sei, dies zu finanzieren. „Das würde die ADD auch nicht zulassen“, meinte Ihlenfeld mit Verweis auf den noch nicht vom Land genehmigten Haushalt.

CDU befürwortet Tickets für alle Schüler

Markus Wolf (CDU) begrüßte die Umstellung auf das Deutschland-Ticket. Die Finanzierung des Ferienmonats August sei eine klassische freiwillige Aufgabe, die in der jetzigen finanziellen Situation nicht leistbar sei. Auf längere Sicht sei es aber sinnvoll, allen Schülern dieses Ticket dauerhaft zur Verfügung zu stellen, um sie auf diese Weise an die Nutzung des ÖPNV heranzuführen. „Jedoch wurde das in Mainz abgelehnt“, bedauerte Wolf. Dafür müsste das Schulgesetz und die Beförderungsrichtlinie geändert werden.

Nur Lob gab es von der FDP: Beschlüsse, die für den Nutzer ein größeres Angebot in Verbindung mit weniger Kosten bedeuteten, müsse es eigentlich öfter geben, meinte Heidi Langensiepen.

Die Entscheidung über das Deutschland-Ticket trifft letztlich der Kreistag am 15. Juni. Bei einer Gegenstimme wurde dem Gremium aber empfohlen, der entsprechend geänderten Satzung über die Schülerbeförderung zuzustimmen.