Grünes Licht aus Bad Dürkheim für den Doppelhaushalt 2023/24 der Gemeinde Haßloch. Die Aufsichtsbehörde hat keine Einwendungen gegen das Zahlenwerk, auch wenn der Ergebnishaushalt 2024 nicht ausgeglichen ist.

Der Haushalt für das Jahr 2023 wird laut Haushaltsverfügung des Kreises nicht beanstandet: Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, und im Finanzhaushalt reicht der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus, um die Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Nicht ausgeglichen ist zwar der Ergebnishaushalt 2024. Der Kreis sieht aber von einer Beanstandung ab, weil in der Summe der vergangenen fünf Haushaltsjahre und des Haushaltsjahrs 2024 noch ein positives Jahresergebnis erreicht wird.

Im Ergebnishaushalt 2023 beläuft sich der Jahresüberschuss auf rund 718.000 Euro, 2024 wird ein Fehlbetrag von 587.000 Euro ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen 2,54 Millionen Euro in diesem und 1,26 Millionen Euro im nächsten Jahr.

Die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt rund 12 Millionen Euro werden genehmigt. Im Vorgriff werden Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt dann veranschlagt, wenn Investitionen, die auf mehrere Jahre angelegt sind, erst in späteren Jahren Ausgaben nach sich ziehen. In Haßloch setzen sich diese aus drei Investitionen zusammen: Neubau der zwei Kitas im Baugebiet „Südlich der Rosenstraße“ (5,13 Millionen Euro), und in der Trifelsstraße bei der Kita Haus Kunterbunt (6,1 Millionen Euro) sowie Umsetzung des neuen Kita-Gesetzes (800.000 Euro). Der Kreis weist darauf hin, dass der Auftrag zum Kauf einer Drehleiter für die Feuerwehr nur erteilt werden darf, wenn die Haushaltsmittel von einer Million Euro als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt sind. Investitionskredite darf die Gemeinde nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Bis Ende Juni 2024 muss dem Kreis ein Nachtragshaushalt für 2024 vorgelegt werden.