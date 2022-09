Wir konnten als Jugendzentralen in Bad Dürkheim und Grünstadt mehrere Freizeiten anbieten und mit Kindern und Jugendlichen eine tolle Zeit erleben. Wir waren froh, dass in diesem Jahr Corona nicht mehr zu Einschränkungen in den Freizeiten und der Planung geführt hat.

Unter anderem hat die Freizeit „Global Kids – Natürlich Vielfältig“ für Kinder von 9 bis 12 Jahren stattgefunden. Die Freizeit findet bei uns im Dekanat seit drei Jahren in Kooperation mit dem Landesjugendpfarramt statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten bei einem vielfältigen Programm Fähigkeiten entwickeln, Freunde finden, Spaß haben und dabei etwas über Vielfalt lernen. Gemeinsam wurde ein Stop-Motion-Film gedreht oder sich künstlerisch ausgelebt. Wir hatten zum Abschluss einen Kindergottesdienst, welchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgestaltet haben, indem sie auf selbstgebastelte Schmetterlinge ihre Wünsche und Bitten geschrieben haben. Ein Kind schrieb: „Lieber Gott, ich bin dankbar für die drei wunderbaren Global-Kids-Jahre, die ich hier verbringen durfte. Schenk du auch, dass alle anderen Global Kids, die noch weitere Jahre hier sein dürfen, eine genauso schöne Zeit hier haben wie ich …“ Ein schöneres Lob kann man sich fast nicht vorstellen.

An dieser Stelle möchte ich aus unserer Zeitschrift „EJ Aktuell“ Michael Borger (Freizeitleitung) zitieren: „Die beschriebenen drei wunderschönen Globa- Kids-Jahre fanden von 2020 bis 2022 statt. Den Corona-Jahren! Jahre, in denen Kinder pandemiebedingt weitreichende Einschränkungen in Kauf nehmen mussten. Drei Jahre, in denen wir für die Kinder da waren als sie uns brauchten, und die Global-Kids-Freizeit ihnen guttat. Zu lesen und zu hören, dass die Kinder das gespürt haben und jetzt so klar Danke sagen, ist das schönste Feedback, was wir in dieser herausfordernden Zeit bekommen können.“

Neben Global Kids gab es noch weitere Angebote für Kinder. So haben meine Kolleginnen und Kollegen eine Ferienwoche für Kinder in Colgenstein zum Thema Schatzsuche und eine neuntägige Kinderfreizeit unter dem Motto „Dschungel“ im Schullandheim Hertlingshausen angeboten.

Aber auch für Jugendliche haben die Jugendzentralen Bad Dürkheim und Grünstadt in diesem Jahr zwei Freizeiten angeboten. Einmal ging es mit einer Gruppe für sechs Tage nach Brandenburg und Berlin, mit Kanufahrt auf der Havel und Besuch im Bundestag. Die zweite Jugendfreizeit fand für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren für zehn Tage in Beilstein (Heilbronn) statt. Zudem fanden noch die Kreativ-Tage für Teens in Bad Dürkheim statt. Ein herzliches Dankeschön gilt all unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne die diese Angebote nicht möglich wären.

Auch für im nächsten Jahr planen wir wieder Kinder- und Jugendfreizeiten oder Ferienwoche.

Wer nichts mehr verpassen möchte: www.ev-jugend-duerkheim-gruenstadt.de/newsletter-anmelden.