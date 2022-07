Die neuen Kurse für das Herbst-/Wintersemester der Offenen Kreativ-Werkstatt sind jetzt online und starten ab September. Neben den bewährten Angeboten für Kinder und Erwachsene stellen die Kursleiter neue Techniken vor, die Lust aufs Ausprobieren machen.

Mitte Oktober beginnen die Herbstferien. Bei schönem Wetter geht es hinaus in den Wald. Dort können Kinder ab sechs Jahren Waldgeheimnisse erkunden und nachmittags mit Naturmaterialien im Alten Schwimmbad kreativ umsetzen. In der Offenen Werkstatt findet ein Schwarzlicht-Theaterkurs statt. Mit Claudia Held-Bez können wilde Wesen aus Ton geformt und mit Karin Paul fantastische Tiere zum Leben erweckt werden.

Für Schulkinder gibt es jeweils an einem Samstag „Herbstwaldtage“. Auch bei Regen wartet Claudia Erstling am Wanderparkplatz Dreieichen und zeigt, wie aus Naturschätzen des Waldes Kunstwerke entstehen.

Eine wilde Katze oder einen kleinen Hund so zu malen, dass er natürlich wirkt, zeigt Bettina Meier an zwei Dienstagnachmittagen im September. Wenn es schon auf Weihnachten zugeht, faszinieren „Wilde Weihnachtsbäume im Lichterzauber“, die bei Marion Schacht entstehen, oder Russische Märchen und Sagen, zu denen bei Anina Krill Masken modelliert werden. Handwerkliches Geschick erfordert der Holz-Kurs von Held-Bez, bei dem Vogel- oder Puppenhäuschen entstehen.

Online-Kurse haben sich während der Pandemie bewährt. Das Angebot wurde erheblich erweitert. Zehn Kurse stehen zur Auswahl: Urban Sketching, Zeichnen und Aquarellieren, Acrylmalerei, Intuitives Malen, Impressionismus, Einstieg und Grundlagenkurs Acrylmalerei, Handlettering zu Weihnachten, Skizzenbuch mit Mixed Media, Farben und Malgründe. Die Kurse sind für Anfänger und Geübte geeignet und finden zu unterschiedlichen Terminen statt. Auf die Inhalte kann noch ein bis zwei Wochen nach Kursende zugegriffen werden.

Vor Ort in der Offenen Werkstatt lernen Anfänger und Fortgeschrittene bei Sabine Sander experimentelle Collage. Mischtechnik kennen oder widmen sich Herbstimpressionen in Aquarellmalerei. Wie eine Figur im Raum darzustellen ist, zeigt Christine Proske. Das Thema Mixed Media bietet Marion Schacht auch vor Ort an. Von Mei Jin Hiller werden die Kursteilnehmer in die Geheimnisse von „Chinesische Kunst – Kalligrafie und Tuschmalerei“ eingeweiht. „Riesling“ ist eine moderne Schrift zur kalligrafischen Gestaltung. Nicole Abt zeigt Anwendungsmöglichkeiten auf Windlichtern aus Papier.

Fotografie ist im Herbst ein beliebtes Thema, sei es bei „Wurstmarkt und Feuerwerk“ oder bei „Goldener Herbst“ in den Weinbergen. Jens Hollerith unterstützt mit seinem Fachwissen. Etwas ganz Ausgefallenes und Extravagantes ist Kartonschmuck. Karin Paul zeigt wie aus selbst hergestellten Spachtelpapieren dekorativer Schmuck entsteht.

Im Netz

www.offene-werkstatt.org