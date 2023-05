Die Offene Kreativ-Werkstatt lädt immer an Christi Himmelfahrt parallel zum Stadtfest zum Werkstattfest ins Haus Catoir ein. Dieses Jahr feierte sie dabei außerdem ihr 50. Bestehen. Das Haus Catoir und der Hof waren den ganzen Tag über voller Besucher.

„Ich bin total glücklich“, strahlte die etwas erschöpfte Bettina Meier, Leiterin der Offenen Kreativ-Werkstatt, am späten Nachmittag. Den ganzen Tag war der Andrang an den Tischen mit kreativen Angeboten groß gewesen. Schon am Vormittag standen die Kids beim Töpfern zeitweise Schlange, auch die Spiele im Hof fanden ihre Fans und an den Tischen genossen vor allem Familien die Sonne sowie die kulinarischen Angebote. Nicht nur die Kinder bastelten, druckten und töpferten, auch einige Mamas und Papas versuchten ihr Können.

„Du musst dir eine Schaumplatte holen, dann darfst du was einritzen, dann kannst du dir so ein Papier holen, dann suchst du dir eine Farbe aus, du kannst auch zwei nehmen und dann musst du die Platte auf das Papier drücken“, erklärte die sechsjährige Leonie der Fragerin, wie das mit dem Styropordruck funktioniert. Zum Drücken der Platte auf das Papier könne man auch eine Rolle zur Hilfe nehmen, ergänzte Leonie. Dass man die Farbe auf die Platte verteilen muss, hatte sie nicht etwa vergessen, sondern gezeigt.

„Ich war schon beim Ton“

Der siebenjährige Rene hatte als Motiv einen Hai auf eine Styroporplatte gekratzt. Die gleichaltrige Aljoscha hatte sich für eine Schlange entschieden. „Ich war schon beim Ton, da habe ich auch eine Schlange gemacht“, erzählte sie. Ein Stockwerk tiefer wurde derweil an zwei Tischen getöpfert. Einige Mütter zogen ihren Kindern noch schnell die Jacken aus und die Arme der T-Shirts hoch, bevor die Kinder den Ton kneteten, zu Figuren gestalteten und in den Ton ritzten.

„Das ist eine Schnecke auf einer Mauer, das ist ganz schnell gegangen, man muss immer Wasser auf den Ton machen“, erklärte Eric das vor ihm stehende Kunstwerk. Der Siebenjährige töpferte das erste Mal, als nächstes wollte er eine Schlange aus Ton machen. Auch die siebenjährige Julia hatte sich für eine Schlange entschieden, der achtjährige Max gestaltete einen Burgturm.

Keine Nieten bei der Tombola

„Vorher habe ich im Sandkasten gegraben und ganz viele Dinge gefunden, die habe ich jetzt in meiner Hosentasche und bei der Tombola habe ich gewonnen“, berichtete Max. Da war er nicht der Einzige, denn bei den Tombolalosen waren keine Nieten dabei. Zu gewinnen gab es Spiele, Figürchen, Kerzen, Modeschmuck und Trödel.

An einem der Tische im großen Raum des Hauses Catoir wurden Wimpel aus Stoff ausgeschnitten. „Das macht Spaß, die kann man hier aufhängen oder mit nach Hause nehmen“, sagte die zehnjährige Nele. Am Tisch daneben waren auch Scheren im Einsatz, hier wurden aus Karton Vögel ausgeschnitten. „Die kann man bemalen und bekleben und mit nach Hause nehmen“, erklärte Lenning (5).

30 aktive Helfer beim Fest

Etwa 30 Helfer, die meisten ehrenamtlich, seien beim Werkstattfest aktiv, sagte Meier. „Nicht zu vergessen unsere fleißigen Kuchenbäcker, die sind eine absolute Säule des Werkstattfestes.“ „Der Rhabarberkuchen sieht so lecker aus, da könnte ich auch ein Stück davon essen“, überlegte einer der Helfer am Kuchenverkauf. Viel Zeit dazu hatte er nicht, denn die Kuchen sahen alle toll aus und der Verkauf florierte. „Jetzt habe ich Hunger“, verkündete ein Knirps. Dem konnte mit Suppe und Würstchen abgeholfen werden. „Wir sind fast ausverkauft und haben Gläser gespült wie die Weltmeister“, erzählte Meier am Ende.