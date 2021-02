Weil der Fahrer eines Lastwagens der Straßenmeisterei versäumte hatte, den Kranausleger seines Gefährts ordnungsgemäß einzufahren, kollidierte dieser laut Polizei mit einer Brücke über die Bundesstraße 271. Nach Arbeiten auf dem Recyclinghof bei Forst am Montagmittag war der 58-jährige Fahrer auf der Rückfahrt in Fahrtrichtung Autobahn, als der Ausleger nach wenigen hundert Metern an dem Bauwerk hängen blieb. Der Kran beschädigte das Geländer und knickte nach hinten ab. Die Polizei Haßloch beziffert den Schaden auf etwa 12.000 Euro.