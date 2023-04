Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Friedrich-Ebert-Park ist es wieder soweit. Viele Kröten machen sich von ihrem Winterquartier aus auf große Wanderschaft. Das Gefährliche an ihrer Tour: Sie überqueren dabei Straßen mitten in Haßloch.

Alle Jahre wieder machen sie sich ab Februar auf die Wanderschaft: Frösche, Kröten, Molche und Unken bekommen durch die Kombination von wärmeren Temperaturen über