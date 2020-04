Gerade steht gefühlt alles und jeder Kopf. Und sich in der Zeit von „Social Distancing“ trotz der geschlossenen Fitnessstudios weiter sportlich zu betätigen, wird unbedingt empfohlen. Oder wenigstens mit Begleitpersonen aus dem eigenen Haushalt spazieren zu gehen.

Aber ob der außergewöhnlichen Bitte auf diesem Hinweisschild in Haßloch so einfach entsprochen werden kann? Im Kopfstand eher zirkusreif die Baustelle umgehen und dann noch schnell eine tanzturnierreife Hebefigur hinlegen? Keine Sorge, ganz so fit muss man natürlich auch nicht sein – ein kleiner Spaziergang genügt durchaus.

Vermutlich ist der Mini-Fauxpas einfach nur in der Hektik des Alltags passiert. Und trotzdem weiß sicher jeder, was mit der Bitte tatsächlich gemeint ist. Wer allerdings viel Bewegung gewohnt ist, der kann natürlich durchaus gern ein paar neue sportliche Herausforderungen in seinen persönlichen Fitnessparcours oder in seine sonstige Laufstrecke einbauen. Es muss ja nicht allzu „kopflastig“ werden im neuen Trainingsplan.