Michael-Bähr Burkhardt (CDU) steht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für das Amt des Ortsbürgermeisters in Weisenheim am Sand zur Verfügung. Zur Kommunalwahl am 9. Juni tritt für die CDU stattdessen Holger Koob an: Er wurde bei der Sitzung des CDU-Ortsverbandes einstimmig als Kandidat nominiert.

Bähr-Burkhardt steht auf der Liste dennoch auf Platz zwei. „Trotzdem gilt es jetzt, seine Arbeit fortzusetzen“, erklärt Frank-Hans Zimmerer, Fraktionsvorsitzender im