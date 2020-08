Mit Live-Schlagermusik wollte der Radiosender SWR4 am Freitag die Bewohner von Seniorenheimen beglücken. Die Aktion war für diejenigen gedacht, die in Folge der Corona-Pandemie durch besonders strenge Isolationsmaßnahmen auf Besuche und kulturelle Aktivitäten verzichten mussten.

Gesang, Piano und Flöte

Dazu gaben SWR4-Musikredakteur Ernst Seitz und Musikerin Susanne Veidt vor den Fenstern des Maternus-Seniorencentrums in Bad Dürkheim, des Seniorendomizils Haus Nikolas in Freinsheim (unser Foto) und des Hauses am Leininger Unterhof in Grünstadt ein kleines Konzert, er am Piano, sie als Sängerin und Flötistin. Die Reportage über die Auftritte des musikalischen Duos ist heute zwischen 7 und 8 Uhr bei SWR4 Rheinland-Pfalz zu hören.