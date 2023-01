Wenn der Dorftreff mit Regiomat in Esthal funktioniert, wird das ein großes Plus für den Ort sein.

Automaten, in denen regionale Lebensmittel angeboten werden, liegen im Trend. Die Vorteile liegen auf der Hand: Es gibt keine Personalkosten, und das Angebot ist nicht an Öffnungszeiten gebunden. In Esthal soll der Regiomat jedoch mehr sein als ein Lebensmittellieferant. Er ist Teil eines umfassenderen Konzeptes. Die Idee ist, dass sich an dem Standort ein Treffpunkt entwickelt, dass Bürger dort zu Kaffee und Kuchen und einem kleinen Plausch zusammenkommen. Das ließe sich mit weiteren Angeboten kombinieren, auch mit dem „Hitchhike“-Projekt des Neustadter Unternehmens Mobility on demand, bei dem Lebensmittel auf Bestellung geliefert werden.

Wenn sich das so umsetzen lässt, wie gehofft und geplant, ist es ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Dorflebens. Ob es tatsächlich funktioniert, hängt natürlich davon ab, ob die Bürger mitziehen.