Die Rocky Mountains sind ihre eigentliche Heimat. Seit gut 150 Jahren wächst die Douglasie aber auch in Deutschland. In Haßloch hat ein AfD-Antrag, im Ort unter anderem Douglasien anzupflanzen, zu einer Kontroverse geführt. Denn das Bundesamt für Naturschutz stuft den Nadelbaum als invasive Art ein, die heimische Baumarten verdrängen könnte. Dazu gibt es aber auch andere Ansichten.

Der Streit um die Douglasie hatte sich Anfang September entzündet, als die AfD im Gemeinderat einen Antrag „1000 Bäume für Haßloch“ als Beitrag zum Klimaschutz stellte. Unter anderem war vorgeschlagen worden, Bürger, Firmen und Vereine sollten selbst Bäume pflanzen oder Geld dafür spenden, dass auf öffentlichen Flächen Baumarten gesetzt werden können, die mit dem Klimawandel zurechtkommen – zum Beispiel Douglasien. Sebastian Bender (Die Grünen) wies in der Sitzung darauf hin, dass die Douglasie auf der Schwarzen Liste der invasiven Neophyten stehe. Damit verdränge sie die heimische Flora. In einem Leserbrief widersprach Heinrich Hölzli aus Haßloch: Das Urteil über die Douglasie sei inzwischen revidiert worden, und es gebe eine gemeinsame Empfehlung vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) und der Forstwissenschaft für den Anbau dieser Baumart.

Bundesamt: Douglasie ist unbestritten invasiv

Daraufhin wandte sich Bender mit der Frage an das BfN, ob die Douglasie tatsächlich inzwischen neu bewertet werde. In der Antwort des Bundesamtes, die der RHEINPFALZ vorliegt, heißt es, die Einstufung der Douglasie als invasive Art auf der sogenannten Managementliste solcher Baumarten „ist aus Sicht des BfN unbestritten“. Weiter heißt es in dem Schreiben: „Keinesfalls empfiehlt das BfN, die Douglasie aus Naturschutzgründen anzupflanzen.“

Wie kommt eine Baumart auf die Schwarze Liste – und welche Folgen hat eine solche Einstufung? In der Schwarzen Liste stehen Arten, die aus Sicht des Naturschutzes relevante Probleme verursachen und bei denen daher Handlungs- und Regelungsbedarf besteht. Laut BfN sind seit 1492, dem Jahr der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, mehrere zehntausend gebietsfremde Zier- und Nutzpflanzen beabsichtigt nach Deutschland eingeführt worden (sogenannte Neophyten). Etwa 220 davon hätten sich bisher hier etablieren können. Unbeabsichtigt – also durch Verkehr, Personen- und Warenaustausch – nach Deutschland gelangt und hier eingebürgert seien weitere 210 gebietsfremde Pflanzen. Dazu kämen rund 1600 Neophyten, die unbeständig vorkommen.

Das BfN hat 2013 für alle relevanten Neophyten „Steckbriefe“ erstellt, in denen ihre Invasivität bewertet wird – also wie sie sich auf das Ökosystem auswirken. Diese Schwarze Liste ist in drei Unterkategorien unterteilt. In der „Warnliste“ stehen gebietsfremde Arten, die in klimatisch und naturräumlich vergleichbaren Regionen invasiv sind oder bei denen es sehr wahrscheinlich ist, dass sie sich im Bezugsgebiet ausbreiten. Hier werden gezielte vorbeugende Maßnahmen empfohlen, um zu verhindern, dass sie sich ansiedeln. Die „Aktionsliste“ enthält gebietsfremde Arten, die kleinräumig schon vorhanden sind, und bei denen gute Chancen bestehen, die weitere Ausbreitung zu verhindern. In die „Managementliste“ kommen unter anderem Arten, die bereits großräumig vorkommen. Maßnahmen sollten hier laut BfN darauf abzielen, ihren negativen Einfluss auf besonders schützenswerte Lebensräume zu vermindern und ihre Verbreitung zu überwachen.

Auf der „Managementliste“ steht die Douglasie. Sie hat laut naturschutzfachlicher Bewertung des BfN „das Potenzial zur Verdrängung heimischer Pflanzen- und Tierarten“ unter anderem auf trockenen und sauren Böden. Laut BfN sollen Anpflanzungen mindestens im Umkreis von 300 Metern von gefährdeten Lebensraumtypen unterbleiben und Altbäume möglichst sofort beziehungsweise Jungwuchs sukzessive entfernt werden.

In Deutschland ist die Douglasie, die bis zu 60 Meter hoch und – in ihren angestammten Gebieten – 700 Jahre alt werden kann, nur auf etwa zwei Prozent der Waldfläche vertreten. Laut Bundeswaldinventur liegt ihr Anteil in Rheinland-Pfalz bei 6,4 Prozent.

Kupper: Für Forstwirtschaft interessanter Baum

Im Haßlocher Wald ist ihr Vorkommen bescheiden: Nach Angaben von Revierförster Armin Kupper stehen auf nur 1,5 Hektar der Waldfläche von 1500 Hektar Douglasien, das entspricht 0,1 Prozent. Aus forstwirtschaftlicher Sicht sei der Baum interessant, sagte Kupper im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Wuchsleistung der Douglasie sei besser als die der Fichte, und ihr Holz werde wegen seiner Dichte gerne in Konstruktionen wie Dachstühlen, aber auch im Innenausbau und in der Möbelindustrie verwendet.

Hinter die Einstufung als invasive Art setzt Kupper ein Fragezeichen: Er habe bisher noch nicht festgestellt, dass die 50 bis 60 Jahre alten Douglasien im Haßlocher Wald andere Arten verdrängt oder beeinträchtigt hätten. Im St. Martiner Forstrevier seien Kiefern sogar durch Douglasien ersetzt worden, weil diese Baumart für wesentlich weniger Probleme sorge. Die Douglasie vertrage den Klimawandel und sei „ein wunderbarer Baum“. Kupper: „Aus Douglasienholz stellen wir gerade Tische und Bänke her, die im Wald aufgestellt werden.“ Obwohl der Forst bis zu 20 Prozent nicht heimische Arten anbauen dürfe, werde die Douglasie hier nicht mehr angepflanzt.

Statt auf die Douglasie solle der Blick lieber auf die Traubenkirsche gelenkt werden, so Kupper: „Das ist wirklich ein Baum, der heimische Arten verdrängt. Und es gibt keine Möglichkeit der Bekämpfung.“