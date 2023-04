Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Lambrechter Grundstücksbesitzer müssen in diesem Jahr eine Vorausleistung für die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge in Höhe von 60 Cent pro Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche zahlen. Das ist das Ergebnis einer kontroversen Diskussion in einer Sitzung des Stadtrats am Dienstag.

In diesem und im kommenden Jahr werden als wiederkehrender Straßenausbaubeitrag wahrscheinlich insgesamt 1,31 Euro fällig, sagte Bürgermeister Karl-Günter Müller