Dieses Jahr werden in der Pfarrei Lambrecht keine Sternsinger von Haus zu Haus gehen, um den Segensspruch „C+M+B“ (Christus Mansionem Benedictat, Christus segne dieses Haus) an die Türen zu schreiben.

Dennoch fällt die Aktion, bei der Spenden für das Kindermissionswerk gesammelt werden, nicht komplett aus. „Wir haben genügend ehrenamtliche Jugendliche und Erwachsene für das kontaktlose Sternsingen gefunden“, erklärt Marcel Ladan, Pastoralreferent der Pfarrei Heiliger Johannes XXIII. in Lambrecht. Die etwa 25 Helfer verteilen ab Samstag in Esthal, Elmstein, Frankenstein, Lindenberg, Lambrecht, Neidenfels, Weidenthel sowie in Frankenstein und Speyerbrunn eine „Segenspost“. „Darin enthalten ist der Segenswunsch, den jeder selbst anbringen kann. Es gibt einen Textimpuls, ein Lied, die Erklärung zum diesjährigen Modus und natürlich die Einladung, das Sternsingerprojekt mit einer Spende zu unterstützen“, erläutert der Pastoralassistent.

Auch direkte Spenden möglich

Spenden kann man auch direkt über die Seite www.sternsinger.de. Beim Klick auf den Stern startet der virtuelle Sternsingerbesuch. Ebenso können Spenden beim Pfarrbüro in Lambrecht (Hauptstraße 84) eingeworfen werden, Spendendosen sind weiterhin bei den Bäckereien in Elmstein, Esthal und Weidenthal aufgestellt. Träger der Sternsingeraktion ist das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Unterstützt werden Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern. Spendenkonten: Pax-Bank eG, Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, Iban: DE95 3706 0193 0000 0010 31, Verwendungszweck: Stern, oder Katholische Kirchengemeinde Lambrecht, Sparkasse Rhein-Haardt, Iban DE 73546512400005513452, Verwendungszweck Stern 2021.