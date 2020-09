Pfarrer Friedrich Schmidt-Roscher segnet am kommenden Sonntag in der Haßlocher Christuskirche 14 Konfirmandinnen und Konfirmanden. Aufgrund der Corona-Pandemie nehmen nur die engsten Familienangehörigen und einige Presbyter teil. Gleichzeitig wurde die Veranstaltung in zwei Gottesdienste aufgeteilt, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Der erste Gottesdienst startet um 9.30 Uhr, der zweite anschließend um 11 Uhr. Beide Veranstaltungen werden live gestreamt, damit Interessierte zu Hause am Bildschirm dabei sein können. Wer sich die Gottesdienste ansehen will, kann diese auf der Videoplattform Youtube verfolgen. Der entsprechende Suchbegriff lautet „Pro Kirche Haßloch“. Wenn die entsprechende Seite ausgewählt wurde, startet der Stream, sobald das Live-Zeichen angeklickt wurde.