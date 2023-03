Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Ein Ellerstadter Winzer möchte auf seinem Grund in Gönnheim eine befestigte, nicht überdachte Fläche zur Kompostierung von mit Pferdemist gemischtem Trester errichten – und das in der Nähe des Kühweihers. Der Gönnheimer Rat ist jedoch gegen eine Kompostieranlage an dieser Stelle. Er lehnte das gemeindliche Einvernehmen zu dem Antrag ab. Ganz vom Tisch ist das Vorhaben aber nicht.

Vor etwa einem Jahr hatte der Antragsteller sein Anliegen im Ellerstadter Rat vorgebracht. Dort hatte er das gemeindliche Einvernehmen des Rates bekommen. Danach stellte sich jedoch