Auch in der Stadt Deidesheim sollen die kommunalen Steuern erhöht werden. Wie stark sie steigen, muss der Stadtrat in der kommenden Woche entscheiden.

Nachdem das Land Rheinland-Pfalz die sogenannten Nivellierungssätze angehoben hat, müssen fast alle Gemeinden nachziehen. Denn wenn die örtlichen Hebesätze niedriger sind als die Nivellierungssätze, erhalten die betroffenen Kommunen keine Zuschüsse mehr.

Liegen die örtlichen Hebesätze über den Nivellierungssätzen, dürfen die Kommunen das, was sie zusätzlich einnehmen, behalten. Sie müssen von diesen Beträgen keine Anteile an die Verbandsgemeinde oder die Kreisverwaltung abführen.

Bei der Grundsteuer B, die für bebaute Grundstücke erhoben wird, ist der Nivellierungssatz nun von 365 auf 465 Punkte gestiegen, bei der Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Grundstücke) von 300 auf 345 und bei der Gewerbesteuer von 365 auf 380.

Gespräch mit Kommunalaufsicht

Die örtlichen Hebesätze lagen in Deidesheim bisher über den Nivellierungssätzen, die Stadt erzielte dadurch Einnahmen in Höhe von rund 600.000 Euro, wie Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) erklärte. Um etwa über den gleichen Betrag zu verfügen wie bisher, müsste der Stadtrat die Hebesätze jetzt also deutlich erhöhen. Der Stadtrat hat die Hebesätze aber bereits im November vergangenen Jahres angehoben – auf die Höhe der Nivellierungssätze.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage hat es nun aber im Januar ein Gespräch mit der Kommunalaufsicht gegeben. Dort wurde laut Verwaltung festgestellt, dass die beschlossenen Sätze nicht ausreichten, um den Haushalt auszugleichen. Ziel solle sein, die Einnahmen aus den Realsteuern im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 nicht zu verschlechtern, heißt es in den Unterlagen zum Stadtrat am 30. Januar. Besprochen wurde schließlich ein Kompromiss. Demnach soll die Grundsteuer A von 345 auf 355, die Grundsteuer B von 465 auf 495 und die Gewerbesteuer von 390 auf 395 steigen. „Die Kommunalaufsicht wollte ursprünglich noch mehr“, sagte Bürgermeister Dörr. Denn der Stadt bliebe mit dem Kompromiss-Vorschlag ein Betrag von etwa 482.000 Euro, also deutlich weniger als vorher (600.000).

Keine Empfehlung an Stadtrat

Dem Haupt- und Finanzausschuss ist der Vorschlag bereits vorgestellt worden. Die Mitglieder des Gremiums hätten sich jedoch „bedeckt“ gehalten, sagte Dörr. Eine Empfehlung an den Stadtrat gebe es nicht.

Als Argument für die Steuererhöhung habe die Kommunalaufsicht angeführt, dass Deidesheim schließlich auch viel für die Lebensqualität in der Stadt tue. Allein in die Grünanlagen flössen jährlich über 500.000 Euro. Darüber hinaus halte Deidesheim die Stadthalle und das Schwimmbad vor.

Der Stadtrat tagt am Montag, 30. Januar, 19.30 Uhr, im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung.