Die kommunalen Kindertagesstätten wechseln ab 8. Juni wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb. Für jedes Kind gibt es dann ein „Betreuungszeitenfenster“.

Mit dem 8. Juni bekommen alle Kinder wieder die Möglichkeit, ihre Kita zu besuchen. Eine Landesverordnung ist die Grundlage für den Wechsel in den eingeschränkten Regelbetrieb. Da die maximale Gruppengröße laut Verordnung bei 15 Kindern liegt, erhält jedes Kind nach Angaben des zuständigen Beigeordneten Claus Wolfer ein „Betreuungszeitenfenster“. Bei der Vergabe dieses Zeiten sollen die individuellen Bedürfnisse der Eltern berücksichtigt werden.

„Der eingeschränkte Regelbetrieb ermöglicht jedem Kind den Besuch der Kita und bringt auf diesem Weg ein Stück Normalität zurück, auch wenn es nur wenige Stunden pro Tag sind“, sagt Wolfer. In den Kindertagesstätten wird derzeit nach vorheriger Abstimmung mit den Elternausschüssen telefonisch der Bedarf der Eltern abgefragt. Unter Berücksichtigung der Betreuungswünsche der Eltern und des verfügbaren Personals sollen die Betreuungszeiten der Kinder festgelegt werden. Ziel ist, allen Eltern im Laufe der ersten Juniwoche mitzuteilen, zu welchen Zeiten ihr Kind ab dem 8. Juni in der Kita betreut wird.

„Die Einhaltung von Abstandsregeln ist gerade in der Betreuung von Kleinkindern kaum umsetzbar. Dennoch gibt es in den Einrichtungen ein Hygienekonzept, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten“, erklärt Wolfer. Die Reinigung und Desinfektion der Räumlichkeiten sowie sanitären Anlagen wurde nach seinen Angaben den Hygieneplan-Empfehlungen des Landes angepasst. Nur Kinder und Kita-Personal halten sich in der Einrichtung auf. Für Eltern und Sorgeberechtigte ist der Zutritt nur in Ausnahmefällen gestattet. Außerdem soll gruppenübergreifender Kontakt vermieden werden. Dementsprechend ist auch im Außengelände nur ein gruppeninternes Spielen möglich. Das Thema „Händewaschen“ soll in den Kita-Alltag integriert werden, um die Kleinen kindgerecht für eine richtige Handhygiene zu sensibilisieren.

Ein voller Betreuungsumfang, wie ihn Eltern und Sorgeberechtigte aus Zeiten vor Corona kennen, wird nach den Worten von Wolfer auch weiterhin nicht möglich sein. „Dennoch hoffen wir, dass der eingeschränkte Regelbetrieb ein weiterer kleiner Schritt zur Entlastung der Eltern ist, die seit Wochen gefordert sind, Beruf und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen.“