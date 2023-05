Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges – Stichwort „Energiekrise“ – sind auch in Meckenheim zu spüren. In seiner Sitzung am Montagabend befasste sich der Gemeinderat mit erneuerbaren Energien in Form von Windkrafträdern und Photovoltaik.

Abgestimmt wurde dabei auch über eine Bauvoranfrage eines landwirtschaftlichen Betriebes zur Errichtung einer Kleinwindanlage mit Speicher und einer Nennleistung von 9800 Watt im Außenbereich