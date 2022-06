Unter dem Motto „Musik verbindet – Sommer, Sonne und Musik“ bietet die Kolpingkapelle Deidesheim Kindern und Jugendlichen die Erfahrung an, gemeinsam in einem großen Orchester zu spielen. Die Teilnehmer finden sich am Samstag, 16. Juli, zum Proben ein. Als Abschluss winkt ein gemeinsames Konzert am Sonntag, 17. Juli, zu dem Freunde und Familie kommen. „Die Idee dahinter ist, Musiker zu versammeln. So lernen sich alle kennen, es kann ein Netzwerk aufgebaut werden“, teilt die Kolpingkapelle mit. Bei Besetzungsengpässen könne schnell bei Musikern aus befreundeten Orchestern nachgefragt werden, ob diese einspringen. Jeder kann mitspielen, wo er möchte. Noten werden rechtzeitig nach der Anmeldung verteilt. Die Zeit sollte jeder Musiker nutzen, um zu Hause oder mit einem Lehrer zu üben. Der Probentag beginnt am 16. Juli um 9.30 Uhr. Das Abschlusskonzert startet am Sonntag um 11 Uhr. Anmeldeschluss ist der 30. Juni, Fragen werden unter E-Mail kolpingkapelle.deidesheim@gmail.com beantwortet.