Die Kolpingfamilie Deidesheim unterstützt den brasilianischen Bundesstaat Tocantins, das Partnerland des Kolping-Diözesanverbands, mit einer Spende von 500 Euro. Dort sind die Menschen nicht nur vom Coronavirus, sondern jetzt auch von den Folgen einer Überschwemmung betroffen.

„Als Kolpingfamilie verstehen wir uns als eine Solidargemeinschaft, die auch in schwierigen Zeiten zusammenhält“, zitiert die Kolpingfamilie eine Aussage aus dem Leitbild des Kolpingwerks Deutschland. Nach einer Überschwemmung der beiden Flüsse Araguaia und Tocantins seien viele Menschen obdachlos geworden. Kolping und die Umweltbehörde arbeiteten zusammen, um den betroffenen Familien in einer der ärmsten Regionen Brasiliens, die ihre Lebensgrundlage verloren hätten und nun vor dem Ruin stünden, zu helfen. Es sehe dort schlimm aus, berichtet Diözesanpräses Michael Baldauf, der im täglichen Kontakt mit dem Koordinator des Kolpingwerks Speyer, Michael Anderson, steht, der in Tocantins für den Aufbau und die Betreuung der Kolpingsfamilien verantwortlich ist: „Die Bilder, die uns geschickt wurden, lassen Schlimmes für die kommende Zeit befürchten.“

Veranstaltungen im Mai und Juni abgesagt

Wegen Corona muss das Jahresprogramm mit den Jubiläumsveranstaltungen – 90 Jahre Kolpingfamilie und 70 Jahre Kolpingkapelle – sowie Vorträgen und geselligen Zusammenkünften einschneidend eingeschränkt werden. Für Mai und Juni wurden die geplanten Veranstaltungen gestrichen. Die Jubiläumsveranstaltungen und der Besuch der befreundeten Freisinger Kolpingfamilie vom 11. bis 14. Juni wurden ebenfalls abgesagt beziehungsweise verschoben. Die 9. Große Bierprobe soll im Sommer 2021 stattfinden, der Jubiläumsgottesdienst und der Festabend werden voraussichtlich in den Dezember verlegt.

Spendenkonto

Spenden für die Opfer in Tocantins/Brasilien: Aktionskonto Brasilien, IBAN: DE63 5405 0220 0000 0652 43, BIC: MALADE51KLK, Kennwort: Katastrophenhilfe.