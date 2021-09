Aufgrund der unsicheren Pandemiesituation und nach eingehender Beratung haben die Veranstalter den Adventsmarkt „So weihnachteln wir im Kohlbachtal“ auch für dieses Jahr abgesagt. „Wir sehen uns nicht in der Lage, die aufgrund von Covid-19 geltenden Auflagen und Hygienevorschriften umzusetzen“, begründen sie die Entscheidung, „die uns nicht leicht gefallen ist“. Der Adventsmarkt lebe von der Gemütlichkeit, den gemeinsamen Gesprächen und der Atmosphäre in der Zeltstadt. „Mit Einlasskontrolle, Mund-/Nasenschutz und ausgewiesenen Laufwegen wäre es nicht der Adventsmarkt, den wir anstreben und den unsere Gäste gewohnt sind. Die einzigartige Atmosphäre bei ,So weihnachteln wir im Kohlbachtal’ ginge verloren“, heißt es weiter. Außerdem bestehe eine Fürsorgepflicht den Gästen und ehrenamtlichen Helfern gegenüber.