Nur unter schwerem Atemschutz konnte die Feuerwehr am Samstag das Obergeschoss eines Wohngebäudes in der Weinstraße 65 betreten. Nach Polizeiangaben hatte eine Kochplatte einen Brand verursacht. Die drei Bewohner der Wohnung blieben unverletzt.

Nur wenige Minuten nach der Alarmierung gegen 13.45 Uhr waren etwa 45 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen vor Ort und konnten durch schnelles Eingreifen ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern. Dennoch drang beizender Rauch nach außen, so dass auch die Drehleiter bei der Brandbekämpfung zum Einsatz kam.

Die Einsatzkräfte unter der Leitung von Wehrleiter Holger Ferentz hatten den Brand, der in der Küche entstand und weitere Räume durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft zog, schnell im Griff. Menschen kamen nicht zu Schaden, so dass der Rettungsdienst wieder abrücken konnte. Die Wohnung gehört zur Gaststätte des Winzervereins.

Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen der Feuerwehr im fünfstelligen Bereich bewegen. Während der Löscharbeiten war die Weinstraße in Höhe des Hauses für etwa eine Dreiviertelstunde gesperrt. Neben den Feuerwehren der Verbandsgemeinde Deidesheim sowie der Ortsgemeinden Niederkirchen und Meckenheim waren ein Notarzt und zwei Rettungswagen im Einsatz.