Die CDU weist den Vorwurf der Grünen, dass mit der Entscheidung für einen Neubau des Badeparks ein „bewusster Vertragsbruch“ begangen worden sei, zurück.

Im Koalitionsvertrag sei geregelt, den Badepark bei einem Verlustausgleichsbedarf von etwa 1,5 Millionen zu erhalten, heißt es in einer Stellungnahme zum Artikel „Am Badepark scheiden sich die Gesiter“ vom 14. Januar. Da in dem Betrag die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen inbegriffen sein sollten, sei nach der Feststellung des Sanierungsbedarfs des Architekturbüros Bremer und Bremer bereits absehbar gewesen, dass der Betrag nicht zu halten gewesen wäre. „Zur Zeit der Erstellung des Koalitionsvertrages lagen verlässliche Zahlen zum Sanierungsbedarf des Badeparks noch nicht vor“, schreiben die Christdemokraten.

Der Neubau werde nach neusten energetischen Standards errichtet, was zu einer deutlichen Einsparung von Energiekosten und einer Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes führen werde. „Unverständlich, dass gerade diese Pluspunkte (...) bei den Grünen unbeachtet blieben.“

„Wesentlicher Punkt“ in Koalitionsvereinbarung

Die Grünen hatten nach einem Beschluss der Mitgliederversammlung vom 12. Januar die seit 2019 bestehende Koalition mit CDU und FWG platzen lassen. Grund war das Abstimmungsverhalten der CDU beim Thema Badepark in der Dezembersitzung des Gemeinderats. In dieser hatte der Rat mit den Stimmen von CDU, SPD und AfD mehrheitlich entschieden, den sanierungsbedürftigen Badepark durch einen Neubau zu ersetzen. Die damit wieder aktuelle Entwurfsplanung war bei der Einwohnerbefragung im Sommer 2020 von knapp 61 Prozent der Teilnehmer abgelehnt worden. Der Badepark sei außerdem ein wesentlicher Punkt in den Koalitionsvereinbarungen gewesen. Im RHEINPFALZ-Gespräch nach der nicht öffentlichen Mitgliederversammlung hatten Grünen-Vorsitzende Pia Werner und Vorstandsmitglied Joachim Blöhs der CDU Vertragsbruch vorgeworfen.

„Die Grünen führen an, das FWG und CDU schwierige Partner gewesen wären“, heißt es nun von Seiten der CDU. Anzumerken sei, dass es in der Zeit der Koalition „bei vielen Abstimmungen in einzelnen Ausschüssen und im Gemeinderat gerade immer wieder einzelne Vertreter der Grünen waren, die sie sich nicht an Absprachen gehalten und entgegen der Absprachen abgestimmt“ hätten.