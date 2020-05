Die Situation für Radfahrer am Bahnhof soll verbessert werden. Dazu haben die Fraktionen des Dreierbündnisses CDU, Grüne und FWG gemeinsame Anträge gestellt.

Die Fahrradständer am Bahnhof soll nach dem Willen der Dreierkoalition mit solarbetriebenen Leuchten ausgestattet werden. Zur Begründung wird angeführt, dass der Bahnhof dezentral liegt. Für die Anfahrt zum Bahnhof werde überwiegend das Fahrrad genutzt, was sehr erfreulich sei und auch aus Klimaschutzgründen gefördert werden solle. Allerdings sei es gerade in der dunklen Jahreszeit nicht gerade leicht, den Schlüssel ins Fahrradschloss zu stecken oder den Zahlencode einzustellen, da die Fahrradständer keine geeignete Beleuchtung bieten.

Deshalb halten es CDU, Grüne und FWG für unbedingt erforderlich, die Fahrradständer mit einer dafür geeigneten, solarbetriebenen Beleuchtung auszustatten. „Mit einer ausreichenden Beleuchtung der Fahrradständer erhöhen wir das Sicherheitsgefühl im Bahnhofsumfeld und leisten einen Beitrag gegen Vandalismus und zur Bekämpfung der häufigen Fahrraddiebstähle“, heißt es in der Begründung. Beim Ortstermin mit Polizei, Ordnungsamt und Bürgern Anfang des Jahres hätten sich einige Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich des Bahnhofs gezeigt, um das Sicherheitsgefühl zu stärken und gleichzeitig die Anfahrt zum Bahnhof mit dem Fahrrad noch attraktiver zu machen.

Derzeit gebe es noch immer zu viele Gründe, um nicht zu Fahrradpendler zu werden: zu wenige Stellplätze, kein Platz, um die Räder witterungsfest unterzubringen, kaum Angebote zum sicheren Parken von hochwertigen Bikes. Deshalb sei ein modernes Fahrrad-Parkkonzept erforderlich. „Der Bau eines Fahrradparkhauses soll daher geprüft werden“, lautet der zweite Antrag der Koalition.