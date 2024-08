Wenn am Mittwoch der Dirmsteiner Gemeinderat zur konstituierenden Sitzung zusammenkommt, beginnt im Rathaus eine neue Zeitrechnung. Vorab haben sich drei der vier Fraktionen auf eine Koalition geeinigt. Wie Maximilian Gärtner, Fraktionssprecher der ID gegenüber der RHEINPFALZ mitteilt, habe man sich auf eine derartige Vereinbarung mit FWG und CDU geeinigt. Christian Arenth (FWG) und Jan Storminger (CDU), jeweils Vorsitzende ihrer Fraktionen, bestätigen das. Zusammen kommt die Koalition auf 24 der 35 Sitze – eine Zweidrittelmehrheit. Warum die SPD nicht Teil einer Koalition geworden ist und warum es über diese Gründe unterschiedliche Sichtweisen gibt, erfahren Sie hier: Zum Artikel

