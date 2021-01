Das Jahresprogramm des Kneipp-Vereins Haßloch enthält viele Online-Kurse. Sollte es die Corona-Situation zulassen, sollen im April auch Präsenzkurse wieder starten.

„Gerade in der Corona-Pandemie liegt mir die Prävention und Erhaltung der Gesundheit am Herzen“, sagt Marion Gryger, seit 2015 Vorsitzende des Kneipp-Vereins Haßloch. Sie ist froh darüber, dass sich auch ältere Mitglieder und Interessenten für Online-Angebote interessieren, die im Jahresprogramm für 2021 viel Raum einnehmen. In kleinen Gruppen hatte sie bereits im vergangenen Dezember Online-Kurse angeboten, die sehr gut angenommen wurden und das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Mitgliedern stärkten. Neu im Angebot sind Hula-Hoop-Kurse, die sich insbesondere für das Abnehmen eignen.

Der Kneipp-Verein plant unter der Voraussetzung, dass die Corona-Lage dies zulässt, den Auftakt des Rahmenprogramms mit der Saison-Eröffnung am 22. Mai am Wassertretbecken. Angebote zu den fünf Säulen „Wasser, Bewegung, Lebensordnung, Ernährung, Heilkräuter“ im Online-Training können im ersten Quartal gebucht werden. Je nach aktuellen Vorgaben starten die Präsenzangebote im April. Das Gesundheitsangebot umfasst zahlreiche Kurse von Gymnastik über Workshops, Vorträge und Präventionswochen bis zum Wohlfühl-Yoga-Wochenende.

Marion Gryger weist auf die Kooperation des Kneipp-Vereins mit der Gemeindebücherei Haßloch hin: Unter dem Motto „Gesund leben“ wird Kneipp-Literatur angeboten. Interessant sind die Wildkräuter- und Baumführungen, die von einer Fachkraft durchgeführt werden. In dem über 80 Seiten umfassenden Programmheft finden sich auch mehrere spannende Angebote für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

2021 ist das Jahr des 200. Geburtstags von Sebastian Kneipp. Eine Sammelmünze und Sonderbriefmarke werden beim Kneipp-Bund angeboten. Bundesweit sind Aktionen geplant, die je nach Pandemie-Vorgaben stattfinden.

Noch Fragen?

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06324/9822530, E-Mail: info@ kneipp-verein-hassloch.de, www.kneipp-verein-hassloch.de.