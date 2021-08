Aufgrund diverser Verletzungen musste laut Polizeibericht ein 38-Jähriger am frühen Mittwochmorgen nach einer Kneipenschlägerei in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beamte der Polizeiinspektion Haßloch waren in eine Haßlocher Gaststätte gerufen worden, da es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen war. Ein 27-Jähriger aus Haßloch hatte laut Zeugen den 38-Jährigen verprügelt. Laut Bericht flüchtete der 27-Jährige, bevor die Polizisten eintrafen. Er ist den Beamten aber nicht unbekannt. „Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen“, teilt die Polizei mit. Ferner gingen bei der Auseinandersetzung Einrichtungsgegenstände der Gaststätte zu Bruch. Dem Kneipenbesitzer entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 2000 Euro.