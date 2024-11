Das war nur eine kurze Fahrt: Ein 55-jähriger Haßlocher ist am Dienstagnachmittag der Besatzung eines Streifenwagens aufgefallen, als er aus einer Kneipe kam, sich in sein unweit geparktes Fahrzeug setzte und losfuhr. Wie die Polizei mitteilte, gab er bei der darauf folgenden Kontrolle an, nur ein Feierabendbier konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab allerdings einen Wert von 0,81 Promille. Der 55-Jährige wurde für einen weiteren Atemalkoholtest zur Dienststelle gebracht und musste seinen Fahrzeugschlüssel vorübergehend abgeben. Auf ihn kommen laut Polizei nun ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot zu.