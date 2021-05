Das Umfeld der Klosterkirche soll aufgewertet werden. Das hat der Stadtrat bereits vor einiger Zeit beschlossen. Jetzt sind weitere Entscheidungen auf dem Weg dorthin gefallen. Aber beim Thema barrierefreier Zugang gibt es nach wie vor viel Diskussionsbedarf mit dem Land.

Zwei weitere Entscheidungen auf dem Weg zur geplanten Neugestaltung des Umfelds der Lambrechter Klosterkirche, die Teil der Stadtkernsanierung ist, haben die Mitglieder des Lambrechter Stadtrats in einer Sitzung am Dienstag gefällt. So stimmten das Gremium bei jeweils einer Enthaltung der Entwurfsplanung für die Gestaltung des Umfelds der evangelischen Klosterkirche und einem sogenannten Gestattungsvertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde zu.

Dass der Bereich um die Klosterkirche neu gestalten wird, ist eines der wichtigsten Projekte des zweiten Abschnitts der Stadtkernsanierung. Die von dem Stadtplaner Roland Kettering, Geschäftsführer des Kaiserslauterer Planungsbüros BBP, ausgearbeitete Entwurfsplanung war den Ratsmitgliedern bereits mehrfach vorgestellt worden. „Es geht nun darum, einen grundsätzlichen Beschluss zu fassen, dass die Mitglieder des Stadtrats damit einverstanden sind, das rund 3300 Quadratmeter große Kirchenumfeld umzugestalten und der Entwurfsplanung zuzustimmen“, erläuterte die Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG). Diesen Grundsatzbeschluss fordere das Land, das über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Projekte der Stadtkernsanierung mit hohen Zuschüssen fördere, erklärte Hubert Deubert, Inhaber des Planungsbüros Deubert, das die Stadtkernsanierung betreut.

Vorbehalte widerlegt

Elias Hilgert (FWG) wollte das nicht einsehen. Er bezeichnete den Entwurf als „ein Gerippe von einem Plan“, den er nicht bereit sei „freizugeben“. Deubert und Bundenthal-Beck erklärten mehrfach, dass dies ein ganz normaler Vorgang sei und die Detailplanung noch folge. Die Mitglieder des Stadtrats und des Bauausschusses würden in diese Planung einbezogen. Zudem seien viele Details in Kooperation mit dem Bauausschuss des Stadtrats bereits festgelegt und notwendige Untersuchungen bereits durchgeführt worden. Mit der Ausschreibung für die Arbeiten werde begonnen, so Deubert.

Die Planung sieht im Wesentlichen vor, dass der Bereich um die Klosterkirche durch optische Elemente und die Reduzierung von Parkmöglichkeiten freier und übersichtlicher wird. So soll das gotische Bauwerk besser zur Geltung kommen. Auch soll eine entsprechende Pflasterung den früheren Umriss des Gebäudes markieren. Eine geänderte Verkehrsführung und die Beruhigung des Verkehrs sollen die Verkehrsbelastung reduzieren und die Sicherheit der Fußgänger erhöhen.

Problemfall Barrierefreiheit

Ein Problem sei noch der barrierefreie Zugang zur Klosterkirche, stellte Bundenthal-Beck fest. Die Stadt und die Kirchengemeinde möchten an der Stirnseite der Kirche, an der sich derzeit keine Zugangsmöglichkeit befindet, ein Portal einbauen. Denn an dieser Seite wäre ein ebenerdiger Zugang zur Kirche möglich. Von Seiten der ADD werde dafür jedoch derzeit ein Zuschuss abgelehnt, informierte Bundenthal-Beck. Stattdessen solle ein Zugang über eine Rampe erfolgen. Dadurch würde das gesamte Gestaltungskonzept „vermurkst“, kritisierte Peter Seelmann (CDU). Es werde weiter „gesprochen, gekämpft und gemacht“, um das Portal zu ermöglichen, versicherte Bundenthal-Beck.

Ein Gestattungsvertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde sei erforderlich, „weil die Stadt auf Gelände tätig wird, das der evangelischen Kirche gehört“, erläuterte Deubert. In dem Vertrag seien die damit verbundenen Details geregelt.