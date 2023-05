Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Pandemie hat auch beim Kloster St. Maria in Esthal tiefe Spuren hinterlassen. Die Provinzleitung der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern) in Nürnberg hat am Mittwoch mitgeteilt, dass der Kaufvertrag mit der „Slow Life Esthal GmbH“ zum 28. Dezember aufgelöst wurde.

Am 21. November 2019 hatte die Kongregation das Klostergebäude an die „Slow Life Esthal GmbH“ verkauft. Diese war von zwei polnischen Geschäftsleuten, Jacek Krzton und