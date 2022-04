Die Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht hat einen Klimaschutzmanager eingestellt. Johannes Rinder aus Neustadt hat die Stelle zum 1. April angetreten. Nach seiner Master-Prüfung im Studiengang Physik war Rinder wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Konstanz im Bereich Photovoltaik und dort auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, so die Verwaltung. In Lambrecht wird seine Hauptaufgabe darin bestehen, ein auf die Verbandsgemeinde Lambrecht abgestimmtes Klimaschutzkonzept zu erstellen und die Umsetzung verschiedener Maßnahmen daraus anzustoßen. Die Verbandsgemeinde Deidesheim ist in diesem Punkt bereits einen Schritt weiter – dort ist das Klimaschutzkonzept vor Kurzem verabschiedet worden. Ein Klimaschutzmanager wurde dort 2020 eingestellt.