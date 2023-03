Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Klimaschutz geht jeden an. Doch motiviert das die Bürger, ein 189-seitiges Konzept zu lesen und daraus Konsequenzen zu ziehen? Eher nicht, hieß es bei der Vorstellung eines solchen Papiers in Deidesheim. Wozu also dient es?

Konkrete Ideen, wie sich der Klimaschutz in den Gemeinden Meckenheim, Forst und Ruppertsberg verbessern ließe, gibt es viele im neuen Klimaschutzkonzept. Ein kleines Beispiel aus dem Bereich Mobilität: